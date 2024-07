"O Rotas para a Integração é um programa importante porque vai unificar dois oceanos, aumentar nossa competitividade, reduzir o custo logístico e permitir que as cadeias produtivas se integrem no comércio e no investimento regional." Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

"O governo desconsiderou todos os nossos pleitos, inclusive aqueles de reestruturação de carreira que não têm impacto financeiro e ofereceu apenas o reajuste de 9% em 2026 e 3,5% em 2026." Thaize Chagas Antunes, diretora do Sindicato dos Servidores e Trabalhadores Públicos em Saúde, Previdência e Assistência Social no Estado de São Paulo).

"Acho que a história e o tempo vão mostrar que o trabalho do Copom foi feito da melhor forma que podíamos com os dados que tínhamos, e que foi feito da forma mais técnica." Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

"Desde os primeiros dias da enchente, a isenção do IPTU 2025 para os imóveis atingidos já estava mapeada como mais uma das alternativas para o enfrentamento das consequências desta tragédia sem precedentes. Somos solidários às pessoas afetadas e estamos constantemente em busca de soluções para amenizar as dificuldades da população impactada." Fátima Daudt, prefeita de Novo Hamburgo.