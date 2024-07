"Temos que proteger a nossa economia e a forma é acelerar a agenda de reformas econômicas, macroeconômicas e microeconômicas no Congresso Nacional." Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

"O setor de serviços vem ganhando espaço. Teve bastante mudança nas políticas de reajustes salariais, vem mudando o perfil da mão de obra, com bastante digitalização." Synthia Santana, analista da pesquisa do IBGE.

"Estou profundamente preocupado com os efeitos dos movimentos rápidos e unilaterais no mercado de câmbio sobre a economia." Shunichi Suzuki, ministro das Finanças do Japão.

"A história dos direitos LGBT no Brasil não pode ser olhada como uma linha reta de desenvolvimento e progresso. Muito pelo contrário, ela é de contradições, paradoxos, luta com ganhos e perdas." Marco Aurélio Máximo Prado, coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

"Eu acho que é importante frisar que em nenhum momento eu disse que eu queria abreviar o meu mandato, de nenhuma forma. Eu acho que é importante que eu fique até o último dia. Esse é o primeiro grande teste do processo de autonomia." Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.