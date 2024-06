"Nos alimentos, a contribuição altista do IPCA-15 veio, principalmente, da influência dos desafios climáticos recentes, com o aumento das temperaturas e as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul." Igor Cadilhac, economista do PicPay.

"É preciso serenidade para olhar política fiscal dentro dos objetivos que traçamos. Bloqueios foram feitos nos relatórios bimestrais para adequar dinâmica das despesas." Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional.

"O primeiro embarque de carne suína para as Filipinas é mais um avanço do Rio Grande do Sul para a abertura de novos mercados aos produtos gaúchos. Mostra a excelência da defesa sanitária animal do Estado, com protocolos que garantem a segurança alimentar e fazem nossa proteína animal chegar a outros países." Clair Kuhn, secretário da Agricultura do RS.

"Pela primeira vez, houve um plano de enfrentamento a incêndio no Pantanal. Nós fazemos política pública com base em evidência. Já sabíamos que este ano seria severo." Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e das Mudanças do Clima.

"Imagine faltar recurso para fazer pesquisas de preço, coisa desse tipo. Imagino que o governo não vai chegar a essa situação. Não estamos na iminência de ter problemas dessa natureza, mas a gente está olhando o ano todo, o semestre todo." Marcio Pochmann, presidente do IBGE.