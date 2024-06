"Se produzimos grãos e fibras em 78 milhões de hectares e muito disso em duas safras no mesmo ano e mesmos hectares, isso significa que podemos dobrar a capacidade produtiva brasileira sem derrubar uma árvore sequer." Carlos Fávaro, ministro da Agricultura.

"O crescimento de 2,9% no faturamento em maio de 2024 em comparação ao mesmo mês do ano passado é um indicativo de que a indústria de materiais de construção está em uma trajetória de recuperação e fortalecimento." Rodrigo Navarro, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

"Nos próximos dias vamos ter um levantamento muito mais concreto a respeito da quantidade de urnas atingidas nas enchentes. Estamos em contato permanente com o Tribunal Superior Eleitoral para superar esses obstáculos." Desembargador Voltaire de Lima Moraes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

"Temos que nos preparar para a pauta das mudanças climáticas, que é de sobrevivência para as próximas gerações. O desenvolvimento necessita andar junto com a preocupação com o meio ambiente. Precisamos construir soluções eficazes nesse sentido." Renato Fernandes, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva).