"Sobre o Mercosul, a Comissão Europeia permanece comprometida com um resultado bom e mutuamente benéfico." Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

"O governo, quando interveio no mercado, criou uma alta no preço do arroz. Quando disse para as pessoas que podia faltar arroz, elas saíram para o supermercado. O preço subiu. Quando falou em fazer um leilão de 1 milhão de toneladas, o preço do Mercosul explodiu. Daí disse que não compraria do Mercosul, e o preço na Tailândia e no Vietnã subiu. Olha só que loucura, oferta e demanda. Só o governo não entende isso." Antonio da Luz, economista-chefe da Farsul.

"Quem ganha salário-mínimo não é mais pobre. Não se combate mais a pobreza aumentando o valor real do salário-mínimo, isso foi nos anos 1980, 1990 e até no começo dos anos 2000. Depois, não tem mais efeito nenhum, é zero." Paulo Tafner, presidente do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social.

"Somos o sexto maior recrutador de voluntários do mundo em um estudo que avalia uma medicação para acidente vascular cerebral (AVC). Ter um centro de pesquisa no interior oportuniza aos pacientes acesso ao que há de mais novo em tratamento." Roberta Cattaneo, gerente de ensino e pesquisa no Hospital de Clínicas Ijuí.