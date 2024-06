"Vivemos um desgoverno. A população quer um País que tenha rumo." João Martins, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

"Se nós não tivermos uma medida constitucionalmente prevista que coloque responsabilidade sobre aqueles que são os verdadeiros originadores da demanda do tráfico de drogas, haverá um desincentivo, evidentemente, à interrupção do relativo consumo de entorpecentes no Brasil." Ricardo Salles, deputado federal (PL-SP) relator na CCJ do PL que inclui na Constituição a criminalização do porte ou posse de qualquer quantidade de droga.

"A CEO da Fraport, Andreea Pal, relatou que já são quatro semanas de idas e vindas do governo Federal para liberar o recurso, e que sem esse valor não será possível colocar o aeroporto em funcionamento. Pelas falas de integrantes do governo, ficou claro que, se depender da União, não teremos aeroporto tão cedo, pois não parecem interessados em pagar o que devem." Felipe Camozzato, deputado estadual (Novo).

"Estamos buscando crédito com garantia para indústrias, cooperativas e produtores, além de acompanhar as ações emergenciais que o BNDES deve implementar." José Eduardo dos Santos, presidente executivo Organização Avícola do RS.