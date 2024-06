"Estamos 40 dias depois que o evento aconteceu e, em Guaíba, o pessoal sequer recebeu os R$ 5,1 mil. Se é uma coisa que o RS não precisa mais é discurso e visita." Alceu Moreira, deputado federal (MDB) e vice-coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional.

"O futuro é com energia limpa, é com o aproveitamento do hidrogênio verde, é com muito mais sustentabilidade. O RS tem que estar presente com força nessa pauta e estar preparado para a transição energética e para receber investimentos na área." Valdeci Oliveira, deputado estadual (PT-RS).

"É extremamente importante que a gente utilize informações em tempo real de acompanhamento dos fenômenos climáticos, com a disseminação rápida de informações, como no caso de uso aplicativos e principalmente com ferramentas de Inteligência Artificial." Alejandro Frank, diretor do Núcleo de Engenharia Organizacional da Ufrgs.

"É importante ter uma avaliação propositiva para que possamos solucionar os diversos problemas que as empresas do RS estão enfrentando e, com isso, garantir emprego, renda e arrecadação, pois isso também afeta a economia do Estado como um todo." Régis Haubert, diretor regional da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee-RS).