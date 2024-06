"O que vimos no RS e os efeitos dessas chuvas, vamos ver em estiagem na Amazônia e no Pantanal. Com o aumento da temperatura global, o mundo está vivenciando os gravíssimos efeitos dos eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e severos. No Brasil, a intensificação de deslizamentos, inundações, secas, processos de desertificação anunciam dias difíceis." Marina Silva, ministra do Meio Ambiente.

"Hoje a condição sanitária brasileira é muito melhor do que a de 2005. Inclusive, em matéria de reconhecimento de áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Então, essa condição precisa ser reconhecida porque o Brasil exporta para mais de 90 mercados de carne bovina." Eduardo Paes Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores.

"A solução mais econômica é sempre a prevenção." Rodrigo Freire de Macedo, especialista em hidráulica e engenharia ambiental.

"Em 2022 e 2023, o setor externo havia contribuído positivamente, com as exportações crescendo mais do que as importações. Nesse primeiro trimestre, essa contribuição virou negativa. Estamos importando muitas máquinas e equipamentos e bens intermediários, e o real se valorizou." Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.