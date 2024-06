"Confiamos na recuperação do Rio Grande do Sul. Não só manteremos todos os empregos e operações no Estado, onde operamos há 15 anos e empregamos mais de 16 mil pessoas, como estamos com mais mil vagas em processo de contratação." Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS.

"Temos que traçar as políticas públicas pensando primeiramente que educação é um direito, e se educação é um direito, educação midiática é um direito de todas as pessoas e é fundamental para defesa da democracia e enfrentamento da desinformação. A educação midiática tem que ser prioridade." Rebeca Otero, coordenadora da área de Educação da Unesco no Brasil.

"Todos os atrativos de Gramado foram reabertos. Muitos hotéis com boa ocupação. Ainda não é o normal, estamos um pouco longe disso, mas é um respiro em meio a isso tudo." Ricardo Bertolucci Reginato, secretário de Turismo de Gramado.

"As inundações no RS expuseram a vulnerabilidade social e a necessidade de políticas públicas mais robustas para garantir a proteção das comunidades em situações de risco. As medidas tomadas pelo INSS representam um passo importante, mas a superação completa dos desafios exige um esforço conjunto e engajado de toda a sociedade." Daniela Rocha, advogada especialista em Previdência Social.