"Desde as chuvas de setembro e de novembro do ano passado que estamos com uma erosão absurda no solo. Já plantamos soja com dificuldade extrema. Agora, então, piorou. O produtor ainda terá que lidar com a recuperação da fertilidade do solo." Hamilton Jardim, diretor e coordenador da Comissão do Trigo e Culturas de Inverno da Farsul.