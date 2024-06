"A gente precisa preservar o pequeno e o médio empreendedor para que ele consiga se reerguer. O grande vai se reerguer de alguma forma, o pequeno e o médio precisam de ajuda." André Barbosa, secretário de Administração e Patrimônio de Porto Alegre.

"As operadoras de saúde precisam começar a usar a inteligência artificial com rapidez, mas com muita cautela. Para que isso seja uma oportunidade e não um risco, a ética e responsabilidade devem andar lado a lado com a nova tecnologia. O uso de deep learning e cruzamento de dados no setor é imprescindível, já que eles têm o potencial de trazer muitos benefícios em relação à segurança da saúde." Rodrigo Provazzi, sócio da PwC Brasil.

"A dimensão dos estragos sobre a produção que estava no campo (no RS), máquinas, equipamentos, estruturas e também o solo devastado foi tanta, que a estimativa é de que será necessária pelo menos uma década para retornar aos níveis de qualidade e produtividade atuais." Graziele de Camargo, uma das líderes do S.O.S Agro RS.

"O PIB do Rio Grande do Sul cairá entre 20% e 25% neste ano, o que irá representar um impacto de um ponto percentual no PIB do Brasil." Gilberto Amaral, presidente do Conselho Superior do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação.