"No total do Estado, a perda não vai parecer significativa. Mas estamos falando de vários produtores que perderam tudo, 100% da safra. Então, é preciso cuidado ao observar esses dados. Não dá para tratar de forma igual os diferentes." Alencar Rugeri, assistente técnico em culturas da Emater/RS-Ascar.

"A obra da ponte em Jaguarão, município no sul do RS, vai ser iniciada em agosto deste ano. Vai ser uma obra fundamental para o desenvolvimento do Brasil." Renan Filho, ministro dos Transportes.

"O IPH tem a especificidade de trabalhar com os recursos hídricos. No momento, isso é uma demanda estadual, mas que envolve muitos outros campos. A ideia é poder colaborar com o Estado da melhor forma possível." Joel Goldenfum, diretor do IPH/UFRGS.

"O desafio atual será tirar o grão dos armazéns e fazê-lo chegar ao Porto do Rio Grande." Nereo Starlick, coordenador da Câmara Setorial da Soja.

"Ouvi de autoridades de Israel que as relações diplomáticas só não foram encerradas por conta do amor do povo judeu pelo povo brasileiro. Hoje, as relações permanecem por conta do povo de Deus do Brasil e, de modo especial, pelo povo evangélico." André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).