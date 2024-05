"Ninguém imaginou a intensidade dessa enxurrada, e a expectativa de que voltasse a acontecer não passava pela cabeça de ninguém. A dimensão do problema é muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Digo que é a maior catástrofe climática da história do Brasil, não só do Rio Grande do Sul. E agora, cada dia com sua agonia." Cezar Schirmer, secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre.

"Com a abertura de abrigos exclusivamente femininos, buscamos trazer, além de segurança, uma esperança para elas, proporcionando mais do que apenas um lugar para dormir, mas com total segurança, médicos e acompanhamento psicológico." Letícia Batistela, presidente da Procempa e coordenadora da Central dos Abrigos da prefeitura de Porto Alegre.

"No tocante à mudança climática, o Brasil hoje é um país emblemático. A natureza escolheu, infelizmente, tragicamente, o RS para ser um grande alerta de que há um problema grave e urgente ocorrendo no mundo e que nós precisamos enfrentar." Luís Roberto Barroso, presidente do STF.

"Você precisa de madeira, ela faz parte da vida das pessoas. A madeira da silvicultura evita o desmatamento e ajuda a diminuir o aquecimento global." Domingos Sávio, deputado federal (PL-MG).