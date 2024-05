"Precisamos colocar de pé os principais destinos turísticos para não ter um segundo impacto, retomando as localidades rapidamente. O Brasil e o mundo podem ajudar o RS com o fluxo para que o turismo seja uma mola propulsora da recuperação econômica do Estado." Luiz Fernando Rodriguez Júnior, secretário de Turismo do RS.

"A água entrou com força no andar térreo da casa principal do Museu, revirando objetos, mesas e até a porta; fazendo um estrago grande, inclusive no acervo arqueológico (localizado no porão do prédio). Tem muita lama ali dentro." Beth Corbetta, diretora do Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo.

"É urgente que se estabeleçam protocolos e se estruture uma rede de atendimento que venha a substituir a mobilização hoje existente nos abrigos. O trabalho da prefeitura e das entidades da sociedade civil tem sido essencial, mas precisamos levar em consideração a desmobilização das estruturas que hoje acolhem pessoas e animais." Fabiana Ribeiro, Secretária do Gabinete da Causa Animal de Porto Alegre.

"Em relação a leitos clínicos, não há registro de que nós teremos colapso. Leitos de UTI, se houver falta, nós vamos propor a ampliação, mas para isso a gente precisa de recursos do governo federal." Arita Bergmann, secretária de Saúde do RS.