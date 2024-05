"Não há abrigos suficientes em Porto Alegre. De acordo com o cadastro do SUS, a cidade tem 4.887 pessoas vivendo na rua e entre 650 e 700 vagas disponíveis. Ou seja, já havia uma grande demanda reprimida que, agora, piorou." Elton Bozzetto, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Porto Alegre.

"Eu não mexeria (no muro da Mauá), jamais." Jaime Federici Gomes, hidrólogo e professor do Curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Pucrs.

"Celebramos esses 93 anos do Sindicato enaltecendo a força que move mais de 2,5 mil médicos que estão atuando na linha de frente, em auxílio às vítimas das enchentes. Estamos todos empenhados no auxílio dos gaúchos e gaúchas que perderam tudo e estão sofrendo." Marcos Rovinski, presidente do Sindicato Médico do RS.

"Em Porto Alegre, a água não escorre rapidamente. Ela, de alguma maneira, tem de escoar pelo Guaíba, pela Lagoa dos Patos, que só tem uma pequena saída lá embaixo, perto do Porto de Rio Grande. Isso tudo dificulta a vazão." Pedro Ivo Camarinha, pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e especialista em Mudanças Climáticas e Desastres.