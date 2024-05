Afonso Motta, deputado federal e líder do PDT na Câmara

"Não temos uma Defesa Civil eficiente. O que vimos foi que ela está desestruturada, com dificuldades, mal aparelhada, sucateada. E sem mecanismos de alerta. Além disso, temos uma população que, por não haver programas estratégicos para ela, tem problemas de acesso às informações de prevenção." Rualdo Menegat, geólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

"Os planos de reconstrução do Rio Grande do Sul precisam incorporar a recuperação da vegetação nativa, que é uma infraestrutura natural para prevenir a repetição de tragédias como essa." Sergio Leitão, diretor-executivo do Instituto Escolha.

"Não queremos colocar o turismo acima das vidas, queremos auxiliar o município. Trabalhar o turismo de Gramado não é insensibilidade, pelo contrário, se não fizermos isso será mais um problema para o Estado. Hoje, 86% da economia da cidade gira em torno disso." Ricardo Bertolucci, secretário de turismo de Gramado.

"A bancada gaúcha não tem medido esforços para amenizarmos essa situação de tragédia, de sofrimento e de dor que passa o nosso Rio Grande do Sul." Afonso Motta, deputado federal, líder do PDT na Câmara.