"No momento em que as casas de bomba entram em funcionamento, as águas começam a baixar. Conforme as casas de bomba começam a operar e a água começa a baixar, vamos ganhando campo para trabalhar nas que estão alagadas." Maurício Loss, diretor-geral do Dmae.

"Temos a convicção de que a chuva foi realmente extraordinária (em Porto Alegre). Mas é claro que o progresso da região trouxe dificuldades de escoamento. Isso é a contrapartida do progresso. Criam-se as cidades, as atividades econômicas, novas moradias. Mas tem o ônus de impermeabilizar o solo e gerar mais vazão para a chuva." Paulo Canedo, professor de recursos hídricos da UFRJ.

"Se você quer uma lição geral, é que você precisa pagar pelo planejamento do uso do dinheiro para reconstrução. E, depois, as decisões para gastá-lo precisam de fato ser uma consequência desse planejamento." Robert Olshansky, professor da Universidade de Illinois que acompanhou a tragédia do Katrina nos EUA.

"Não é possível ainda ter precisão nas perdas para o setor no Estado. Os níveis de água estão elevados e o acesso às propriedades é difícil, impossibilitando que se faça uma avaliação mais detalhada." Edgar Pretto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento.