Alexandre Aragon, secretário de Segurança de Porto Alegre

"Há produtores que, se não receberem recursos a fundo perdido, não irão se recuperar (da tragédia climática no RS)." Gedeão Pereira, presidente da Farsul.

"Em muitos casos, o governo deveria passar a régua nas dívidas dos produtores. Liquidar, ou quase. E financiar a juro zero, com 10 a 15 anos para pagar. Caso contrário, muitos não terão como seguir na atividade ou mesmo no campo." Valdecir Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos do RS.

"Em momentos de estresse emocional muito grande (como o vivido no RS), é padrão que a culpabilização de autoridades ocorra. E a desinformação contra (governos) muitas vezes articula, e aí está o perigo, a desautorização da ação estatal." Fabio Malini, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura da Universidade Federal do Espírito Santo.

"Manifesto minha solidariedade a todos que estão sofrendo esta catástrofe. Estou próximo a vocês e rezo por vocês." Papa Francisco.

"Nossa primeira tarefa após o evento climático foi salvar vidas. Agora, precisamos dar condições para que as pessoas permaneçam conosco até que seja possível a retomada da rotina nas áreas inundadas. Não mediremos esforços para isso." Alexandre Aragon, secretário municipal de Segurança de Porto Alegre.