"As escolas são um ponto de referência e suporte das comunidades e neste momento não seria diferente. A rede de escolas e de servidores da educação da Capital esteve desde o primeiro momento desta catástrofe climática na linha de frente de apoio aos atingidos." José Paulo da Rosa, secretário de Educação de Porto Alegre.

"O difícil de trabalhar com mudanças climáticas hoje é que elas mudam a regra no meio do jogo. Então, padrões que a gente conhece podem se alterar numa velocidade maior do que a gente está esperando." Pedro Valente, geógrafo e climatologista do Centro Polar e Climático da Ufrgs.

"A grande maioria dos veículos que estão chegando (pelo corredor humanitário) trazem cargas para Porto Alegre. Desde combustível, até alimentação e doações para os desabrigados. A facilidade para trazer esse tipo de carga era exatamente o que a gente precisava." Carlos Pires, diretor de operações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

"A perspectiva é que as chuvas diminuam, ainda que continuem a cair no Norte e Nordeste do RS, mas não há previsão de volumes muito elevados. O que vai predominar agora é o frio, que será muito intenso ao longo dos próximos dias." Cátia Valente, meteorologista da Sala de Situação do RS.