"Estamos buscando apoio das autoridades governamentais para a reconstrução da infraestrutura, em especial, logística e energia. Outra prioridade é a renegociação do crédito rural para alongamento de dívidas dos produtores agrícolas do Estado para a retomada da produção e manutenção de empregos." Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs.

"Reduzir o ritmo de corte da taxa básica tira a oportunidade de o Brasil alcançar mais prosperidade econômica, aumento de emprego e de renda." Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria.

"Não estamos esperando baixarem as águas. Estamos tomando todas as providências para estarmos preparados para enfrentar o problema assim que a realidade do Rio Grande do Sul permita. Sem um trabalho prévio, as coisas não vão acontecer na ponta." Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

"Deputados federais do Progressistas de outros estados ouviram o nosso apelo e, sensibilizados, aceitaram redirecionar parte de suas emendas para o RS. A cota mínima individual será de R$ 500 mil, mas tem parlamentares que destinarão um valor maior. Serão, pelo menos, R$ 23,5 milhões." Covatti Filho, deputado federal e presidente do PP-RS.