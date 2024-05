"Precisamos que todas as esferas do poder público e da sociedade civil se unam para enfrentar o momento difícil que estamos passando." Ernani Polo, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do RS.

"O RS vive uma tragédia sem precedentes. Mais de 80% do Estado foi destruído, mais de 300 hospitais foram afetados, muitos sem qualquer atendimento. Mas preciso registrar minha gratidão como gaúcho. Me emociona saber que o Brasil inteiro está nos estendendo a mão." Pedro Westphalen (PP), deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde.

"O momento deve ser de conscientização de que o meio ambiente grita por respeito, ele demonstra a sua força. Precisamos conviver melhor no RS, em todo o País e em todo o mundo com as questões ambientais e climáticas." Ilana Trombka, diretora-geral do Senado.

"Temos dezenas de voluntários, entre técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos e colaboradores atuando como voluntários em diversos pontos de Porto Alegre e da Região Metropolitana. Neste momento, precisamos cuidar de todos, unir esforços para sobreviver a esta calamidade. É este o espírito de solidariedade e de cuidado com a vida que precisamos agora". Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento.