"Há necessidade de retirar da prateleira e da mesa a burocracia, as travas, as limitações para que nada falte ao Rio Grande do Sul para a sua reconstrução." Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado.

"Hoje, a burocracia não permite a indenização daquilo que já foi gasto. Ou seja, os municípios que não podem esperar a chegada de recursos de fora para salvar a sua população, terão que investir desde já, porém, hoje, não serão indenizados. Precisamos alterar este quadro com urgência." Guilherme Pasin (PP), deputado estadual.

"É preciso muita união, que as nossas divisas ideológicas sejam esquecidas para o bem-estar da população". Paulo Paim (PT), senador e presidente da Comissão de Direitos Humanos.

"Quero deixar todo mundo que já fez doação muito tranquilo. Esse recurso vai ser utilizado de forma clara, transparente, com prestação de contas, com dados abertos para as famílias impactadas, para micro e pequenos empreendedores." Eduardo Leite (PSDB), governador do RS.

"Temos a responsabilidade de discutir, nesta semana, um rumo para que a gente elabore uma medida totalmente extraordinária." Arthur Lira (PP-AL), presidentes da Câmara dos Deputados.