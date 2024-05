"Infelizmente, este será o maior desastre que nosso Estado já enfrentou." Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.

"Estamos focados em organizar todos os envolvidos no auxílio à população para que a ajuda chegue lá na ponta o mais rápido possível. Qualquer minuto conta muito, por isso a importância de uma ação alinhada e planejada." Artur Lemos, chefe da Casa Civil do RS.

"Peço que os moradores das Ilhas aceitem a ajuda da prefeitura e se desloquem aos locais disponibilizados. Consciência em primeiro lugar, porque bens materiais a gente recupera, a vida não." Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre.

"Como cidadão eu vou rezar para que a chuva não castigue mais pessoas no Rio Grande do Sul. Como governante, farei tudo o que for possível para auxiliar os governos municipais e estaduais a remediar os danos às milhares de famílias." Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República.

"É de suma importância que as pessoas compreendam que devem buscar um lugar seguro - seja a casa de familiares, ou as estruturas da prefeitura. Já as famílias que estão longe das áreas de risco devem priorizar ficar nas suas residências." Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior, coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre.