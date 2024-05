"Estamos vivendo alguns momentos de fatores climáticos, questão de preços das commodities, mas isso faz parte do negócio, faz parte do ciclo da agricultura, da pecuária e do agronegócio. O agricultor já está acostumado. O importante é que o agronegócio não olha para trás, também não fica chorando as mágoas." João Carlos Marchesan, presidente da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow).

"É óbvio que a despesa de plano de saúde pago pelas empresas tem que gerar crédito (na reforma tributária). Essa é uma despesa relevante das empresas em prol do bem-estar de seus funcionários." Luiz Bichara, tributarista.

"O capacete do Ayrton é reconhecido em todo o mundo como um símbolo de que é possível conquistar vitórias com determinação, foco e persistência." Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do tricampeão de Fórmula 1.

"A Agência Nacional de Mineração (ANM) continua com sistemas defasados, sem a devida integração e sem os requisitos mínimos de infraestrutura, o que ocasiona erros frequentes. Não há pessoas para analisar os processos e não há dinheiro para melhoria dos sistemas." Samanta Cruz, vice-presidente da Associação dos Servidores da ANM.