"É extremamente gratificante ver uma aluna do Senai-RS representar o Brasil numa competição internacional de design gráfico. É um reconhecimento ao ensino profissionalizante de excelência como instrumento de inclusão social e oportunidades, papel fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul." Claudio Bier, candidato a presidente da Fiergs, atual vice-presidente da entidade.

"É difícil crer que mesmo essa Suprema Corte muito, muito conservadora e pró-Trump se incline a decidir a favor de um argumento que diz que um presidente é completamente imune, não importa o que ele faça." James Sample, professor de direito constitucional da Universidade Hofstra.



"Quando falamos do caso do Elon Musk, estamos tratando de democracia, respeito ao processo democrático, inclusive interno ao País. Temos um inquérito muito grande que já condenou várias pessoas e outros tramitando, e todos eles têm de alguma forma relação com fake news, com uma tentativa de banalização das redes sociais." Eliziane Gama, senadora (PSD-MA) e relatora da CPI do 8 de janeiro.

"Estudamos alternativas para melhorar a infraestrutura viária para ampliar a segurança para os motociclistas, que hoje é o público que mais nos preocupa pelo alto índice de mortes." Pedro Bisch Neto, diretor-presidente da EPTC.