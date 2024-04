"A redução de ferramentas que acabam gerando uma concorrência federativa vai cada vez mais necessitar que os estados possam ativar suas vocações que os diferenciam na criação de novas economias." Helder Barbalho, governador do Pará (MDB).

"A reforma tributária vai melhorar a burocracia para empresários, para trabalhadores, vai melhorar a nota do Brasil lá fora." Jaques Wagner, líder do governo no Senado (PT-BA).

"O mercado hoje tem uma percepção de que, qualquer problema, os governos vão vir e vão resgatá-los. O problema é que esses resgates todos são feitos com dívida. E a gente está cada vez, globalmente falando, com menos espaço para isso. Então, o ponto que eu sempre tenho levantado é que a gente precisa achar soluções privadas para sair dessa crise." Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

"Não há nenhum desafio que não consigamos enfrentar. Se vamos vencer todos ou não, é que nem na advocacia: não depende de nós o resultado final. Estamos fazendo o necessário, agindo com convicção, de forma equilibrada e olhando única e exclusivamente para os interesses da advocacia." Leonardo Lamachia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS).