"A pessoa não pode ser obrigada a fornecer um dado que não é essencial para a prestação daquele serviço. Por mais que os bancos entendam que é um mecanismo de segurança, há vulnerabilidades e a pessoa deveria poder escolher." Lucas Marcon, advogado do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

"Depois da Primavera Árabe, ficou evidente que nenhum governo da região pode se dar ao luxo de desprezar a fúria social." José Antonio Lima, jornalista especialista no Oriente Médio.

"Sou inocente de todas as acusações na Itália. No Brasil, tive os meus direitos constitucionais violados e vou continuar lutando por justiça." Robinho, ex-jogador de futebol acusado de estupro na Itália e preso no Brasil.

"A estratégia dos ambientes de inovação vem de décadas, com diferentes nomes. A proposta sempre foi avançar o desenvolvimento do Estado por meio das potências das diferentes regiões. Temos que aproveitar este momento de convergência, em que todo mundo está trabalhando na mesma direção, para expandir ainda mais as nossas fronteiras." Simone Stülp, titular da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS.