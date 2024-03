"A dengue é uma doença de notificação compulsória. Então, é necessário que haja uma política pública gerada pelo Ministério da Saúde nesse sentido e que contemple, mesmo no caso do autoteste, um mecanismo para que os sistemas de monitoramento sejam notificados, de modo que se possa justamente computar os casos em todo o Brasil." Antonio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa.

"Ainda há muito trabalho a ser feito a fim de buscar a excelência que o passageiro espera. Mas nossas medidas já estão tendo um impacto positivo para o usuário de Porto Alegre." Leonel David Bortoncello, diretor-presidente da Carris.

"Se um garoto branco, rico e da Zona Sul do Rio é pego com 25g de maconha, ele é classificado como usuário e é liberado. No entanto, se a mesma quantidade é encontrada com um garoto preto, pobre e da periferia, ele é classificado como traficante e é preso. Isso que temos que combater." Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A combinação de incentivos e penalidades proporcionada pela reforma tributária pode catalisar uma mudança significativa em direção a modelos de negócios mais sustentáveis e ambientalmente responsáveis." Carlos Pinto, diretor de Negócios do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).