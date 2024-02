"Nunca nos esqueçamos: a lógica do equilíbrio funcional entre os Três Poderes depende da atuação concertada e do que se passa em cada um deles. Não de modo isolado, mas em equilíbrio constante." Flávio Dino (foto), ministro no STF, em seu último discurso como senador (PSB-MA).

"Em média, quatro mulheres são mortas por dia no País pelo fato de serem mulheres. Isso é assustador e inaceitável. Onde estiverem, elas têm que ser respeitadas." Edegar Pretto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento.

"O clima da Amazônia é muito dirigido pelo que acontece na temperatura global do planeta, assim como em qualquer parte do mundo. A temperatura global aumentando vai ter impacto em cascata no clima regional da Amazônia. E as previsões, e o que a gente já vê acontecendo, são de redução gradual da quantidade de chuvas, aumento da duração e da intensidade das secas, aumento de eventos extremos de seca, de chuva, intercalados". Marina Hirota, professora do departamento de física da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

"Estamos constantemente atuando para enfraquecer e acabar com as organizações criminosas, e isso se faz com a asfixia financeira das quadrilhas." Sandro Caron, secretário de Segurança Pública do RS.