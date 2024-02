"Não são apenas os números que comprovam o sucesso do South Summit Brazil. Há algo ainda maior: ampliamos o número de ações sociais realizadas antes, durante e depois do evento. Sabemos que o capital humano é o bem mais precioso para o desenvolvimento social e econômico do Estado." Gabriel Souza (foto), vice-governador.

"Há pesquisas que atestam que os ovos do mosquito da dengue podem sobreviver por longos períodos, mesmo em objetos secos. Por isso, é necessário que, além de eliminar a água parada, as pessoas realizem a limpeza mecânica e química, com escovas, detergentes, sabões e desinfetantes, em locais de maior possibilidade de acúmulo de água." Paulo Engler, diretor-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional.

"O consumo britânico não está se recuperando ou acelerando aos níveis pré-pandemia, como vimos nos EUA e na zona do euro. Segue, inclusive, baixo." Swati Dhingra, dirigente do Banco da Inglaterra.

"Eliminamos as saidinhas nos feriados porque, a cada um, centenas ou milhares de presos são colocados em liberdade. A ideia inicial pode até ser benigna, mas muitos desses presos não voltam." Sergio Moro, senador (União-PR).