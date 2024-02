"Eu não vou dar desconto para dono de empresa que precisa voar para fechar um negócio. Ele pode pagar mais e me ajuda a oferecer uma passagem a R$ 200,00 ou R$ 300,00. Sem ele, essa passagem não existe." Jerome Cadier, presidente da Latam.

"A vida é boa quando você está feliz, mas ela é muito melhor quanto os outros estão felizes por sua causa. O Pop Center é um lugar com propósito e ver que estamos há 15 anos auxiliando na vida das pessoas é muito especial." Elaine Deboni, CEO do Pop Center.

"A Petrobras tem uma atuação eficiente, extremamente capaz de gerar valor. Nos próximos anos, vamos seguir nesse sentido, alocando recursos somente em projetos que se mostrem rentáveis nos cenários mais adversos." Sergio Caetano Leite, diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras.

"Como relatora do projeto que prorrogou a desoneração da folha de pagamento até 2027 posso afirmar que o governo foi omisso durante os meses que passamos discutindo a proposta aqui no Congresso. O que estamos vendo é que o Executivo quer impor sua vontade sem discutir minimamente com os parlamentares e representantes dos setores." Any Ortiz (Cidadania-RS), deputada federal.