"Mais aperto na política monetária pode ser necessário se houver evidência de pressões de preços mais persistentes." Jeremy Hunt, ministro das Finanças do Reino Unido.

"A concepção de um poder naval crível não pode ser posta ao efêmero e inesperado. A Marinha resiste à marcha da obsolescência dos meios navais; insta, no decurso, por reaparelhamento para o eficaz cumprimento da destinação constitucional; e das atribuições subsidiárias adjudicadas à Autoridade Marítima Brasileira." Marcos Sampaio Olsen, almirante comandante da Marinha.

"As emissões vão ter que cair em 60% até 2035 em relação aos níveis de 2019. Então, a ambição que a gente precisa alcançar em Belém, na COP-30, é bastante grande e passa pelos combustíveis fósseis." Stela Herschmann, especialista em política climática do Observatório do Clima.

"Em 2024, esperamos que haja, enfim, uma rediscussão do financiamento à saúde por parte do SUS. Que o governo federal entenda a necessidade de reajustar o sistema como um todo. E, também, que os agentes públicos consigam ver a necessidade de tratar a saúde e a valorização dos médicos, de maneira especial, de uma forma mais efetiva." Marcos Rovinski, presidente do Simers.