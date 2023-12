"Finalmente, o Brasil acordou para a energia solar e seus benefícios. Aproveitar uma fonte de energia limpa e barata ajuda no processo de transição energética, além de estimular a diversificação do suprimento de eletricidade, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco de ainda mais aumentos na conta de luz." Ronaldo Koloszuk, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica.

"Se você somar todos os encargos que existem, décimo terceiro salário, adicional de férias etc, é caro empregar no Brasil." Robson Gonçalves, economista e professor de MBAs da Fundação Getulio Vargas.

"O PL da energia eólica offshore resultará na segurança necessária para que investimentos sejam feitos no setor. Além disso, o Brasil também poderá ser um dos líderes mundiais na área. Com a aprovação desse marco regulatório, o País terá um salto na pauta da energia e economia verde." Zé Vitor, deputado federal (PL-MG).

"Desde 2021 somos zona livre de febre aftosa sem vacinação e a China ainda não reconheceu o Estado como tal, precisamos muito desse reconhecimento para que possamos aumentar ainda mais as nossas vendas, em especial de carne bovina com osso e de miúdos." Gabriel Souza, vice-governador do RS.