"A infância é fundamental para o desenvolvimento de uma pessoa. Cuidar da saúde e acompanhar de perto o crescimento de cada criança, como nossos profissionais de saúde fazem em todas as regiões de São Gabriel, é a melhor forma de termos cidadãos saudáveis e preparados para os desafios da vida adulta". Lucas Menezes (foto), prefeito de São Gabriel (União Brasil).

"Embora a economia do Brasil tenha crescido em menor ritmo, o consumo das famílias apresentou pela nona vez variação positiva com o resultado do terceiro trimestre, demonstrando grande resiliência deste componente, apesar do ambiente de juros elevados e do alto grau de endividamento." Juliana Trece, coordenadora do Monitor do PIB da Fundação Getulio Vargas (FGV).

"Uma política de drogas eficiente deve ir atrás dos grandes carregamentos, do dinheiro e de policiamento de fronteira, e não prender menino pobre." Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Temos que lutar por uma sociedade que seja efetivamente mais justa, fraterna e igualitária. Não existe democracia quando há violações de direitos, sexismo, racismo, homofobia, misoginia, xenofobia." Fabiano Contarato, senador (PT-ES).