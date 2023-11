"É fundamental garantir o crescimento e fortalecimento da economia com a geração de empregos, movimentando o mercado e fazendo a máquina pública girar." Any Ortiz (foto), deputada federal (Cidadania), sobre o funcionamento do varejo aos domingos e feriados.

"Escute, discorde, mas nunca amordace a opinião contrária dos outros." Thiago Vieira, advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião.

"Já há mais de 10 mil consumidores, que são empresas industriais e comerciais de menor porte e que consomem energia elétrica em alta tensão, que fecharam contratos com novos fornecedores, comprando energia por prazos diversos, com significativa redução de preços, cujos descontos podem chegar a algo entre 30% e 40%." Rodrigo Ferreira, presidente-executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel).

"De 50 a 55% da carne de frango comercializada no Rio Grande do Sul vêm de outros estados. Por que estamos perdendo espaço dentro do nosso próprio mercado? Estamos trabalhando junto às secretarias da Fazenda, da Agricultura e de Desenvolvimento Econômico para buscar um mecanismo de equilíbrio." José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).