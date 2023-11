"É uma oportunidade de debater negócios em Porto Alegre, Região Metropolitana e Litoral. Precisamos mostrar oportunidades que temos, permitindo que as pessoas venham e criem novos negócios na cidade. Precisamos investir em turismo, que as pessoas fiquem em Porto Alegre, oferecer passeios e infraestrutura. Precisamos trabalhar em um centro de convenções e desenvolver nossa Capital". Felipe Camozzato (foto), deputado estadual (Novo), no evento Mapa Econômico do RS, em Porto Alegre.