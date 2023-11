"O Jornal do Comércio acaba de fazer uma extraordinária varredura do Estado. Em economia, temos um grande problema, porque ela é dinâmica e a nossa literatura, a disponibilidade de dados, ainda é pobre e defasada. O Mapa Econômico preenche uma lacuna importante para discutirmos os rumos do Estado." Moacyr Schukster (foto), presidente do Secovi-RS.

"Faz muito tempo que o Rio Grande do Sul precisa definir os rumos a tomar. O Jornal do Comércio cria essa possibilidade com o Mapa Econômico. Importante, inclusive, para os governantes vislumbrarem soluções a partir do que o Mapa aponta e as forças produtivas indicam." Francisco Schmidt, gerente executivo da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

"É vital a importância de um evento como o Mapa Econômico do RS. Essa troca entre todos os setores econômicos e sociais nos ajuda a sentir as dores de cada um e construir soluções coletivas." Ronaldo Sielichow, presidente da cooperativa Sicredi União Metropolitana.

"O Jornal do Comércio é protagonista de um debate público sobre o futuro do Estado. E o futuro depende das decisões que tomamos no presente. O que o Mapa Econômico faz é uma excelente provocação a nós que estamos no poder público." Tânia Moreira, secretária estadual de Comunicação.