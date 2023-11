"O governo gaúcho precisa dar uma atenção bem especial para a educação, que é a base para o desenvolvimento do Estado e de formação de mão de obra. Devemos pensar também na atração de mão de obra de fora do RS. Os governos federal, estadual e municipal devem se preocupar com a qualidade da Educação Básica, Fundamental, Média e Superior do Brasil." Cristiano Felix (foto), gerente de marketing do Ciee/RS, no evento Mapa Econômico do RS, em Porto Alegre.

"A gente está vendo um aumento da incidência de tabagismo em jovens por causa dos cigarros eletrônicos que funcionam como uma porta de entrada para o tabagismo convencional. Já há dados sugerindo que os cigarros eletrônicos causam câncer de pulmão." Carlos Gil Moreira Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.

"Não é possível falar de sustentabilidade sem falar de inclusão e diversidade." Raphael Vicente, presidente da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial.

"Depois de equilibrar as finanças do Estado com a aprovação de diversas reformas estruturais e a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, o governo está costurando uma solução definitiva e sustentável para o passivo dos precatórios." Pricilla Santana, titular da Secretaria da Fazenda do RS.