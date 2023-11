"O Rio Grande do Sul tem desafios que passam pelas condições climáticas adversas, que devem afetar principalmente o PIB gaúcho em relação à produção agrícola. O Estado precisa melhorar os índices de educação, que influenciam na produtividade e no resultado dos negócios. Também precisa melhorar a infraestrutura". Gustavo Ene (foto), representante do Movimento Empresarial pela melhoria do Ambiente de Negócios, no evento Mapa Econômico do RS, em Porto Alegre.

"O turista é um consumidor como qualquer outra pessoa. Eles estabelecem relações de consumo com prestadores de serviços do trade, como é o caso dos taxistas. Por isso a nossa preocupação em qualificar todos que englobam esse segmento." Júlia Evangelista Tavares, titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre.

"A revolução informacional faz com que o IBGE não esteja mais sozinho. Ele faz parte de uma competição de empresas e instituições, muitas delas estrangeiras, que dominam os dados e que permitem inclusive conhecer mais do Brasil do que o próprio IBGE." Marcio Pochmann, presidente do IBGE.

"Com o tempo, poderemos e vamos cortar impostos." Rishi Sunak, premiê do Reino Unido.