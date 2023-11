"Semanalmente, executamos um cronograma de obras para que possamos qualificar a infraestrutura dos nossos trechos viários. Por isso, reiteramos a importância de os motoristas dirigirem com prudência. Além da execução dos serviços, a EGR se preocupa constantemente com a segurança dos usuários." Luis Fernando Vanacor, diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

"O Pantanal segue como segundo plano, lamentavelmente. Temos de ter uma agenda de equilíbrio dos biomas. Um não pode ser salvo em detrimento do outro." Angelo Rabelo, presidente do Instituto Homem Pantaneiro.

"É compromisso desta administração a utilização das ferramentas disponíveis, assim como as que se fizerem necessárias buscar, para criar soluções efetivas que importem no permanente aperfeiçoamento da gestão, a fim de assegurar a alta produtividade na prestação jurisdicional". Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do RS.

"A restrição à abertura do comércio nos feriados não apenas priva os consumidores de exercerem seu direito de escolha no momento de suas compras, mas também prejudica a geração de empregos e renda para a população." Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do RS.