"É hora de o Brasil ter um novo sistema tributário, que simplifique, que traga segurança jurídica e transparência, para gerar emprego e renda". Eduardo Braga (MDB-AM), senador e relator da reforma tributária.

"O consumo das famílias já voltou a crescer, e há projeções da Abras de crescimento para o setor. É claro que o mercado não está amando as varejistas, e há motivos para isso, mas o varejo está estável e ligeiramente crescente." Abilio Diniz, empresário.

"Do ponto de vista político, reconhecemos que Israel está sob maior pressão. Ela não é muito alta, mas está crescendo. Nas conversas que tenho com ministros estrangeiros, eles enfatizam a questão humanitária (em Gaza) e a identificação deles com o choque do massacre de 7 de outubro está menor. Há também aqueles que pedem, não publicamente, trabalho por um cessar-fogo." Eli Cohen, ministro das Relações Exteriores de Israel.

"A logística reversa desempenha um papel importante na gestão de resíduos, na conservação de recursos naturais e na redução do impacto ambiental, tornando-se uma prática cada vez mais relevante para a sociedade." Marcelo Camardelli, presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema).