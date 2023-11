"Hoje, a gente tem 82% da população brasileira vivendo nas cidades. No modelo de urbanização que temos, isso implica esse distanciamento da natureza, em que as áreas verdes são restritas a pequenas praças e parques distantes. Quando a gente olha para as desigualdades sociais, isso é ainda mais forte, com a periferia tendo maior supressão dessas áreas verdes." JP Amaral, gerente de Natureza do Instituto Alana