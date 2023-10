"Peço a todas as partes, assim como a Estados terceiros com influência sobre os lados em conflito, que façam tudo o que esteja ao seu alcance para frear as hostilidades e trabalhar para que israelenses e palestinos possam desfrutar dos direitos humanos e viver juntos uns dos outros em paz." Volker Türk, alto comissário da ONU para os Refugiados.

"Nunca homenageei miliciano. Não sou amigo de miliciano. Não sou vizinho de miliciano. Não empreguei no meu gabinete filho ou esposa de miliciano. Portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro". Flávio Dino (PSB), ministro da Justiça e Segurança Pública.

"Em Caxias temos entidades muito fortes, como o próprio Simecs, que podem contribuir com outras entidades para que as oportunidades se expandam. O setor enfrenta dificuldades, por isso o debate é importante para que a gente possa encontrar alternativas e oportunidades para o desenvolvimento." Ubiratã Rezler, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs).

"Precisamos investir nas feiras. Vemos que não temos tantos incentivos, mas elas desenvolvem nossa região, é turismo regional." Marijane Paese, presidente do CIC Bento Gonçalves.