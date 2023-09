"No âmbito da Polícia Federal, o índice de resolução de inquéritos em 2021 foi de 81,29%, e dos relatados até 31/08/2022, 82,31% tiveram solução. Já os indicadores de crimes de homicídio, art. 121 e seus parágrafos, o índice de solução foi de 78,38% em 2021 e 80,46% em 2022, números comparáveis àqueles apresentados pelos EUA, 66%, e superiores aos da Inglaterra, 7,8%." Rodolfo Queiroz Laterza, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol).

"O mar continua devolvendo dezenas de corpos." Hichem Abu Chkiouat, ministro e membro do Comitê de Emergência no leste da Líbia.

"As leis atuais dificultam o transportador a sobreviver. Por vezes, não conseguimos trabalhar por leis que ninguém entende as razões de existirem." Sérgio Mário Gabardo, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs).

"É preciso abrir caminhos, ao invés de isolar a região. A falta de infraestrutura tranca tudo, justamente no momento em que a pujança da nossa economia precisa de agilidade." Diorges Oliveira, secretário municipal do de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, em fala no evento Mapa Econômico do RS - Regiões Norte, Noroeste e Missões.