"É muito importante para o País manter nosso setor aquecido. Por isso, a Fenabrave acredita ser necessária a criação de um plano sustentado de recuperação do setor automotivo." José Mauricio Andreta Jr, presidente da Fenabrave (foto).

"Nós revimos todo o modelo de concessão no Brasil para fazer um modelo mais transparente, com mais segurança jurídica, com contratos mais saudáveis e mais equilibrados." Renan Filho, ministro dos Transportes.

"Dados revelam que os beneficiários do programa, o trabalhador que recebe vales refeição e alimentação, quer ter o direito de escolher a empresa que melhor atende as suas necessidades. A pesquisa também mostra a insatisfação com a atual estrutura desse mercado." Guilherme Paiva, head de Políticas Públicas do iFood.

"O avanço da energia eólica e solar, dos biocombustíveis e das perspectivas para o hidrogênio verde e o diesel no Brasil são extremamente importantes." Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

"Acho extremamente importante a gente permitir que outros países, que cumpram as exigências do Brics, entrarem no Brics." Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República.