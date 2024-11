Com Trump forte, guinada à direita

A demonstração de força dos republicanos também foi vista no Senado, cujo controle o partido retomou, ao obter 52 dos 100 assentos. Havia a expectativa de que também mantivessem o comando da Câmara, em um quadro que se desenha bastante desfavorável para os democratas. Trump volta com mais poder, com controle do Congresso e podendo nomear mais juízes, além de seis dos nove magistrados da Suprema Corte.

Compras à vista

O Pix deve comandar as compras de quem pretende embarcar nas promoções da Black Friday, segundo pesquisa da OLX. Os dados da plataforma de comércio eletrônico mostram que 7 em 10 entrevistados pagarão usando o Pix. A preferência será usufruir de descontos no pagamento à vista.

Mudanças para... continuar

Era um resultado previsível, após a divulgação dos termos do pacto mediado pelo Judiciário para dar fim à crise entre Executivo e Legislativo. Com o projeto aprovado nesta semana, tudo muda para... continuar como está. É exatamente como a cúpula do Legislativo desejava.

Supremos impedimentos nos EUA?

Na manhã de quarta-feira, 6 de novembro, quando se preparavam para entrar na sessão do plenário, ministros do Supremo fizeram piada sobre a possibilidade de serem impedidos de entrar nos EUA. Seria o efeito ressaca depois da vitória de Trump.

Companheira não é cuidadora

Suposta cuidadora não obteve na Justiça do Trabalho gaúcha o vínculo de emprego por ser efetiva companheira de um idoso. No primeiro e no segundo graus foi reconhecido que o casal mantinha união estável, sem a presença dos requisitos do vínculo de emprego. Para a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) não houve vínculo de emprego entre ambos - ante a comprovação da convivência marital. O caso é de Santa Rosa (RS).

A mulher pleiteou o reconhecimento do vínculo de setembro de 2009 a abril de 2021. Alegou que fora admitida como empregada doméstica pela então companheira do idoso. E que permaneceu como cuidadora dele após o falecimento da... companheira. Teria, inclusive, passado a viver em tempo integral na casa, trocando trabalho por comida e moradia.

Testemunhas afirmaram que, após o falecimento da primeira companheira, a autora da ação passou a residir na casa e controlar as finanças do cidadão longevo. Além disso, ela levou uma sobrinha com o marido e dois filhos para morar no imóvel. Em ação de interdição que tramitou na comarca de Santa Rosa, foi comprovado que a suposta cuidadora requereu a curatela do idoso. Ela sustentava "viver como sua companheira há dez anos".

Uma passagem da sentença: "Não existe, na relação da reclamante e do reclamado, a figura da subordinação jurídica e do salário, mas há, sim, prova robusta de que a reclamante mantinha com o reclamado uma relação de união estável". Há trânsito em julgado. (Processo nº 0020212-49.2021.5.04.0752).