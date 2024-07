Advogados criam samba para criticar o e-proc do TJRS

Passo seguinte, foi contratado um letrista com notoriedade e sucesso em jingles de rimas publicitárias. E o arremate ficou por conta de um músico (hábil guitarrista) que também tem boa voz. Os valores despendidos constituem segredos de profissão. E o resultado final agradou a todos. Advogados mais longevos (para não dizer idosos...) evocaram - após ouvir o novo samba - saudade da Bossa Nova. Para quem não é "daquele tempo", o Espaço Vital faz um registro cultural: aquele gênero surgiu no final dos anos 1950 e início dos anos 1960. Com suas harmonias sofisticadas, a Bossa Nova conquistou o mundo, influenciando muitos artistas e se tornando um marco da música brasileira. Nomes a lembrar: Tom Jobim, João Gilberto, Vinicius de Moraes, Elis Regina, Toquinho - há dezenas mais.

Está fazendo sucesso no meio advocatício uma nova criação de alguns profissionais inscritos na OAB/RS que deploram as repetitivas deficiências do sistema de processo eletrônico da Justiça Estadual gaúcha. Com o título de "Samba da Instabilidade", a produção recrutou ideias e sugestões em vários escritórios, da Capital e do Interior.

Superior Descuido Oficial

Sobre a tragédia em Brasília, uma nota oficial palavreada do TST teve o seguinte arremate: "O tribunal reafirma o seu compromisso com os mais altos padrões de segurança do trabalho e informa que está colaborando com as investigações das autoridades policiais". Que maravilha!...

A morte por eletroplessão - ocorrida justamente no TST - confirma o alto risco que correm os eletricistas no exercício de sua função. Na General Motors, o Sindicato dos Metalúrgicos luta há 23 anos para que a fábrica pague o adicional de periculosidade a estes profissionais. Na ação movida pela entidade sindical é pedido o adicional de 30% para todos os eletricistas que estão nas fábricas e também para os que já saíram.

Há mais outra contradição: vários processos pelo pagamento de periculosidade nas empresas estão parados no TST. Segundo a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), morrem, em média, sete pessoas todos os dias no País como vítimas de acidentes de trabalho. Os números são de 2022.

A morte de um trabalhador na sede da instância máxima da esfera trabalhista no País é emblemática. Primeiro pelo próprio local (um órgão público de defesa dos trabalhadores) onde ocorreu a tragédia. Segundo, por se tratar de um de centenas de milhares de trabalhadores terceirizados, maiores vítimas dos acidentes e mortes no trabalho no Brasil. O Espaço Vital também questiona quais eram as condições da tomada dessa prestação de serviços.

A grafia toda em maiúscula é intencional para chamar a atenção sobre ocorrência fatal no Tribunal SUPERIOR do Trabalho (TST), em Brasília. Na terça-feira, dia 9 de julho, faleceu, eletrocutado, o trabalhador Luiz Souza Barbosa, 39 anos, habitual prestador de serviços da corte. Ele recebeu uma descarga elétrica quando fazia a manutenção de placas solares na cobertura do edifício-sede.

Chazinhos na Corte

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) está fazendo uma tomada de preços para - via pregão eletrônico - comprar 3.000 quilos de açúcar refinado branco. Serão pacotes com 1 kg, acondicionados em fardos com 10 kg, validade mínima de 11 meses. E, principalmente, o TJ gaúcho quer comprar chazinhos e chazões: camomila, capim cidreira, erva-doce, hortelã, maçã, morango, chá preto e chá verde, totalizando 9.050 caixas.

Números desoladores

Entrementes, a quantidade de mortos por causa das chuvas no Rio Grande do Sul oficialmente subiu para 182. O levantamento aponta que 2.398.000 pessoas foram afetadas de alguma maneira pela tragédia climática.

PRF, polícia ostensiva

A PEC elaborada por Ricardo Lewandowski, para dar ao governo federal mais poder na área de segurança pública propõe transformar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Polícia Ostensiva Federal. A ideia está no texto enviado para o Planalto no dia 24 de junho. Este pode ser o ponto mais sensível da PEC, justamente por depender de reestruturação, ampliação e, inclusive, da provável criação de novos cargos.

A "Une" mal...

Novo penduricalho chegando

Assinada por Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, a resolução explicita que o impacto financeiro da nova política ficará por conta do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e da dotação própria de cada Tribunal de Justiça.

A resolução, porém, abre brecha para conceder o penduricalho em unidades de grandes metrópoles. Poderá ser usado, por exemplo, em locais "com demandas de grande repercussão" (...) "que exponham o magistrado a agravado risco de segurança" (...) e "com competência de matéria de alta complexidade".

E$portiva$...

As Olimpíadas estão entre os maiores campeonatos do mundo em geração de receita. É o que mostra a consultoria Sports Value com dados dos últimos oito anos. Em 2016, os jogos geraram US$ 7,8 bilhões, quarta maior renda entre competições naquele ano. Em 2020, com a pandemia, o faturamento caiu para US$ 5 bilhões - e, mesmo assim, foi o sexto maior.

O ranking mostra ainda que a Série A do Brasileirão ocupa a 14ª posição, com US$ 1,2 bilhão de faturamento. Esse valor vem reduzindo com a desvalorização do real. A variação cambial fez os principais campeonatos nacionais perderem ainda mais relevância no cenário global dos negócios esportivos.