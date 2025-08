Tinha uma pedra no caminho...

...no meio do caminho tinha uma pedra. O poema de Carlos Drummond de Andrade cabe como uma luva para descrever esta situação. Há dias a prefeitura de Porto Alegre colocou várias delas no Largo Glênio Peres e esta nas imediações do Chalé da Praça XV, como mostrou matéria de Cláudio Isaías no JC esses dias. A perplexidade do sem teto é a mesma de quem alí passa. O que significam? Simples. Para evitar que carros estacionem na área. Para achar um lar provisório, os motoristas são bem atrevidinhos.