O boom populacional no Litoral Norte

crescimento da população de Torres, Capão da Canoa e Tramandaí vai muito além dos números do Censo do IBGE A imagem é da praia de Torres durante o verão. Mas bem poderia ser em um dia quente de outono, já que os principais municípios do Litoral Norte gaúcho ficam movimentados o ano inteiro. A jornalista Loraine Luz mostrou com diversos dados que o. A Reportagem Especial desta edição traz riqueza de informações sobre consumo de água, energia e internet, que confirmam o boom populacional.



Dupla cidadania

A capacidade de transferência da opinião pública exposta às análises sobre o que supostamente pensa o novo Papa faz milagres. Assim, Leão XIV é mais peruano do que norte-americano. Se lesse estas opiniões, o Papa poderia ter pensado: "Opa, esqueci que sou isso".

Dia das Mães

O movimento no Centro de Porto Alegre não foi tão grande quanto o esperado no sábado, véspera do Dia das Mães. Mas as vendas na segunda melhor data do comércio no ano devem confirmar a retomada do fluxo de consumo, projeta o Sindilojas Porto Alegre.

Picada para mulas

Ainda sobre os transtornos viários da cidade, a manifestação da leitora Val: "Porto Alegre é a cidade que tem - aos montes: ruas estreitas, mão dupla, estacionamento em ambos os lados e transporte coletivo. Tudo junto incluído. Ah, se encontrares pela frente o caminhão de coleta do lixo, desliga, espera e não briga com os trabalhadores. Na verdade, o que se fez por aqui desde sempre, foi transformar picada de mula - sem ofender as mulas - em ruas e avenidas".

Compulsório e inflação

Do leitor Adolfo D.: "O BC tem usado os juros altos como forma de reduzir a inflação, pelo outro lado, o governo federal de olho na eleição tem sabotado esses aumento dos juros, arranjando formas de colocar dinheiro no mercado: por que o BC não volta com os compulsórios sobre todos depósitos, e todos depósitos nos bancos e fintech, pois muitos bancos criaram estratégias para fugir do compulsórios, indo diretamente os depósitos para conta investimento?"

Paternalismo I

A deformação na cabeça dos assalariados, que no paternalismo sob forma de Bolsa Família e Auxílio Desemprego podem ser simultâneos, é de tal ordem que o Brasil está criando gerações de gente que não quer saber de trabalhar. Além disso, é rotina que entrem com reclamaria trabalhista mesmo sem ter razão.

Paternalismo II

Qualquer dono de pequeno negócio ou de grandes empresas se queixa disso, a ponto de estar sempre em estado de alerta. O proprietário de uma pequena empresa da área de bebidas contratou uma funcionária com período de experiência de 90 dias, que ela desempenhou bem. No dia 91, ela simplesmente não quis trabalhar e deu ciência disso ao empregador.

Posse na Academia

O governador Eduardo Leite confirmou presença na posse da nova diretoria da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina no dia 31 de maio no auditório do Cremers. O futuro presidente da Academia, Sérgio de Paula Ramos, e o acadêmico e ex-secretário estadual da Saúde, Germano Bonow, entregaram o convite ao chefe do Executivo.

O teflon descascou

Do presidente Lula (PT) sempre se disse que ele era como frigideira teflon, nada grudava nele. Só que ao longo do tempo, essa camada anti-aderente começou a descascar, e as fraudes da Previdência têm tudo para pegar nas eleições de 2026. Vai depender também de uma questão decisiva, o custo de vida, a inflação dos alimentos no Brasil.

A cidade de baixo

Uma passada pelo Centro Histórico de Porto Alegre, sem levantar os olhos do chão e com olfato alerta, mostra como a área está degradada. Sujeira, fezes humanas e mau cheiro, inclusive de maconha, restos de alimentos jogados fora pelos mal-educados, lixo plástico, cheiro de urina debaixo das marquises, um horror.

Azeite premiado

A Estância das Oliveiras, fazenda familiar produtora de azeites extra-virgem em Viamão, celebra mais um marco: no concurso Anatolian Iooc, realizado na Turquia, a empresa obteve 100% de aproveitamento nas categorias em que participou, conquistando o cobiçado Best in Class: foi eleita como Melhor Azeite Brasileiro na competição.

Uma ajuda e tanto