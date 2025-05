O adeus ao belo teatro grego de Porto Alegre

A Zona Sul de Porto Alegre perdeu um de seus pontos turísticos. O Teatro Yolanda Trebbi, na Vila Assunção, o único em estilo grego da região, foi totalmente demolido , provocando protestos de vizinhos, que tiveram de ser contidos pela Brigada Militar. O teatro foi construído na década de 1960 por iniciativa do já falecido advogado Paulo do Couto e Silva, nos fundos de sua residência. A estrutura tinha 18 colunas e podia ser vista da avenida Copacabana, no número 378 (foto de cima). Há quem diga que o terreno dará lugar a um condomínio.

Tradição da Festa da Uva

A tradição de eleger as rainhas da Festa da Uva, de Caxias do Sul, continua viva. Já se conhecem as 12 jovens que concorrerão ao título do evento, que está na 35ª edição. O concurso será realizado no dia 23 de agosto, e a nova corte terá a missão de representar uma das maiores festas comunitárias do Brasil, que ocorre entre os dias 19 de fevereiro e 8 de março de 2026.

Mania da criançada

Cada ano, as crianças inventam uma moda nova. A atual se chama Bobbie Goods. São livros para colorir com uma canetinha especial. Os estoques da Shopee, Mercado Livre e das lojas físicas esgotaram na Páscoa, quando muitos pequenos preferiram trocar os chocolates pela publicação.

Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial está sendo utilizada sem critério, principalmente, pela população idosa. Alguns, inclusive, descobriram que podem aproveitar a ferramenta para preencher a declaração do Imposto de Renda. Especialistas alertam para os riscos de erros.



Humorista na Feira do Varejo

Referência nas redes sociais onde encarna o personagem "Jorginho" - um herdeiro paulistano playboy que ironiza os "faria-limers" (profissionais que circulam pela avenida coração financeiro de São Paulo), o humorista Fausto Carvalho confirmou presença na 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV), promovida pelo Sindilojas Porto Alegre e pelo Sebrae RS. O bate-papo dele será no dia 22 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs.

Ultimato ao avião da Beira-Rio

Pouco mais de um ano após chegar em Porto Alegre, o Avião Alegre, um Boeing 737/200, que está estacionado ao lado do estádio Beira-Rio e era utilizado para visitação do público, precisa ser retirado do local imediatamente, de acordo com a prefeitura. A secretaria municipal de Administração e Patrimônio (Smap) informa que o prazo final estabelecido para o transporte da aeronave trazido pela Pinheiro Neto Soluções Corporativas é 12 de maio.

Especial do Cidades

O caderno Cidades lançou um especial multimídia de matérias sobre municípios atingidos pela enchente. A primeira reportagem foi sobre Cruzeiro do Sul. As próximas serão: Roca Sales, Eldorado do Sul, São Leopoldo, Canoas e São Sebastião do Caí.

Escadaria reaberta após décadas

Escadarias do Viaduto Otávio Rocha poderão ser utilizadas após décadas de interdição /Tânia Meinerz/JC

Fechada desde a década de 1980, a escadaria que liga o nível da rua Duque de Caxias ao da avenida Borges de Medeiros pelo Viaduto Otávio Rocha está passando por reformas. A tendência, conforme a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), é que o local tenha acesso controlado, com horário de abertura e fechamento. O viaduto recebeu apenas duas intervenções: em 1998 e 2010. Só gerou polêmica a cobertura de vidro que colocaram no local.

Projeto investe em escolas

O Movimento VemVida, iniciativa do Instituto Ronald McDonald, que nasceu após a enchente, se uniu ao AHMI (Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas) para lançar o Projeto Aurora, que visa a qualificação de Escolas de Educação Infantil através da capacitação de profissionais da área, com foco especial no atendimento a crianças neurodivergentes. Baita!

